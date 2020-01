Espulsione Lautaro Martinez, il Toro perde la testa: finale bollente (Di domenica 26 gennaio 2020) Espulsione Lautaro Martinez, il Toro perde la testa nel finale di Inter-Cagliari. Manganiello punisce le proteste con il rosso finale caldissimo quello di Inter-Cagliari. A pochi secondi dalla fine del match Lautaro Martinez si è lamentato veementemente con l’arbitro Manganiello per una mancata assegnazione di una punizione. Troppo convince le proteste del Toro che l’arbitro punisce con il rosso. Una volta incassato il cartellino, l’argentino non placa la sua ira scagliando via il pallone. Da capire, adesso, se potranno esserci margini per una squalifica più ampia rispetto alla sola giornata prevista dall’Espulsione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

tancredipalmeri : Lautaro sicuramente riceverà 2 giornate di squalifica e salterà il derby. Francamente non sembrava minimamente da… - supercicciolo : RT @tancredipalmeri: Lautaro sicuramente riceverà 2 giornate di squalifica e salterà il derby. Francamente non sembrava minimamente da esp… - nik9o : RT @Peppe_Salines: Espulsione inesistente di Lautaro e l'arbitro che si mette a ridere. Signore e signori, non è cambiato nulla. -