Domenica In: ospiti Benji & Fede, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, oggi su Rai1 (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 26 gennaio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Donatella Rettore. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone, per una puntata in cui si parlerà ancora di Sanremo 2020, e con uno spazio dedicato alla Giornata della Memoria. La 20a puntata di Domenica In, in onda oggi 26 gennaio, si aprirà con un'ampia intervista a Donatella Rettore, cantante e attrice, che quest'anno celebra i suoi 45 anni di carriera ed ha venduto milioni di dischi in tutta Europa. Gli attori Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea interverranno in studio per presentare il film Figli di Mattia Torre, giovane regista e sceneggiatore, prematuramente ... movieplayer

an12frnc : RT @RaiRadio2: #VivaSanremo, sempre! Aneddoti e ospiti del Festival di @SanremoRai con Pino Strabioli ON AIR il sabato e la domenica dalle… - GruppoSVittore : RT @CristofaroFranc: Una puntata speciale di @SViadiDamasco dedicata alla felicità domenica 26 Gennaio alle ore 9 su Rai 2 Tra gli ospiti d… - zazoomblog : Live Non è la D’urso anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 26 gennaio - #D’urso #anticipazioni #ospiti… -