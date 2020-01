Diego “Zoro” Bianchi, lutto per il conduttore di “Propaganda Live”: è morto il padre Ettore (Di domenica 26 gennaio 2020) lutto per il conduttore di “Propaganda Live“ Diego Bianchi in arte “Zoro”: è morto il padre Ettore Bianchi. A dare la notizia è Riviera oggi, secondo cui il papà del giornalista di La7 si è spento a Roma sabato 25 gennaio. I funerali si svolgeranno a Roma ma la salma verrà poi tumulata nel cimitero di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, il paese che l’uomo, originario della Capitale, considerava come una seconda casa. “Ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai”: è il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook di Propaganda Live. L'articolo Diego “Zoro” Bianchi, lutto per il conduttore di “Propaganda Live”: è morto il padre Ettore proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

