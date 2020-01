Di Marzio conferma l’interesse del Napoli per Mateta (Di domenica 26 gennaio 2020) Arriva dall’esperto di calcio mercato i Sky, Gianluca Di Marzio, la conferma che il Napoli sarebbe sulle tracce del giovane Mateta del Magonza. Il nome del 22enne francese era uscito nei giorni scorsi considerando la possibile partenza di Llorente, incluso nell’affare Politano. Ma adesso sembra che nonostante la permanenza dello spagnoli il club azzurro possa pensare di migliorare l’organico del reparto offensivo. La trattativa potrebbe decollare dopo i primi contatti. Punta centrale, un giovane molto interessante che il club tedesco ha acquistato nell’estate 2018 dal Lione che è andato in gol nella prima partita di Bundesliga del 2020 persa 2-1 contro il Friburgo. Mateta ha giocato a giugno l’Europeo under 21 con la Francia ed è stato tra i protagonisti della formazione transalpina mettendo a segno il calcio di rigore nella semifinale contro la Spagna poi vinta dagli ... ilnapolista

