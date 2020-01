Conte disperato, Lautaro prende a pugni di tutto ed un bimbo piange: brutto finale di Inter-Cagliari (Di domenica 26 gennaio 2020) Davvero difficile da spiegare quanto avvenuto nei minuti finali di Inter-Cagliari, coi nerazzurri bloccati in casa con il terzo pareggio consecutivo e la prospettiva di dire definitivamente addio alla corsa scudetto, grazie anche all’espulsione rimediata da Lautaro Martinez. In particolare, in questi minuti sta girando una sequenza che ci mostra quanto avvenuto dopo il cartellino rosso per l’attaccante argentino, alla luce di istanti davvero concitati a San Siro come si potrà notare. Le reazioni dopo il rosso a Lautaro Martinez In particolare, è curioso evidenziare come Lautaro Martinez dopo aver rivolto presumibilmente degli insulti al direttore di gara abbia preso a pugni di tutto uscendo dal campo, mentre Antonio Conte è apparso disperato. Per alcuni quasi in lacrime, anche se non pare sia arrivata a tanto la reazione da parte del tecnico pugliese per uno scorcio finale ... bufale

