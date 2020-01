Calabria, exit poll: Jole Santelli inscatola Callipo, cdx 53 – csx 29 (Di lunedì 27 gennaio 2020) I primi exit poll Calabria – mandati in onda su Rai 1 durante lo speciale Porta a Porta – indicano una netta vittoria di Jole Santelli (candidata del Centrodestra). Il suo vantaggio su Filippo ‘Pippo’ Callipo (del Centrosinistra) è abbastanza netto, così come sono evidenti le distanze nei confronti del pentastellato Francesco Aiello e del quarto candidato Carlo Tansi. In attesa delle prime proiezioni (e dei risultati finali) il vantaggio della coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia appare cospicuo. LEGGI ANCHE > La notte elettorale in Calabria LIVE Si tratta di dati da prendere con le molle e che riguardano l’80% del campione intervistato. Il primo exit poll Calabria, dunque, conferma quanto emerso dai sondaggi delle ultime settimane. Jole Santelli (parlamentare di Forza Italia sostenuta anche da Lega e Fratelli d’Italia) risulta essere in ... giornalettismo

