Avellino, Izzillo: “Dispiace per il pareggio, ma siamo pronti a rifarci” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Abbiamo raccolto meno di quello che potevamo – spiega Nicola Izzillo – Nasco mezzala, ma posso giocare anche trequartista. Al di là del ruolo sono a disposizione del mister”. “Sono soddisfatto solo quando vince la squadra – spiega – Sono un pò dispiaciuto per questo pareggio, ma sono sicuro che da martedì prepareranno al meglio la sfida con il Bisceglie”. “Sono ancora al 70%, ma giocando sono pronto ad arrivare al top della condizione – conclude – Il mister è un grande devo solo imparare da lui”. L'articolo Avellino, Izzillo: “Dispiace per il pareggio, ma siamo pronti a rifarci” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

