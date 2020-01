Wanda Nara, spiacevole imprevisto al Grande Fratello - (Di sabato 25 gennaio 2020) Ludovica Marchese Wanda Nara incappa in uno spiacevole imprevisto poco prima della puntata di ieri del Grande Fratello Vip: il tacco si rompe ed è subito caccia ad un nuovo paio di scarpe Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip, una puntata in cui è successo davvero di tutto. Dalla rivelazione shock a Licia Nunez sul post pubblicato dalla compagna Barbara, all’incontro da brividi tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro. Insomma, una diretta ricca di colpi di scena, che, come sempre, sono arricchiti dai commenti dei due amatissimi opinionisti di questa edizione, Pupo e Wanda Nara. Ebbene sì, perché la bellissima Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, è uscita almeno temporaneamente dal suo ambito – la chiacchiera attorno al pallone – per frequentare i territori del reality show. "Nello sport bisogna essere più ... ilgiornale

trash_italiano : Mettete la risata di Wanda Nara su Spotify per favore? #GFVIP - trash_italiano : Che sobrietà Wanda Nara ?? #GFVIP - makkox : @officialmaz amadeus > mozart > clavicembalo > tasti > avorio > elefanti > circo > pista > formula uno > montecarlo… -