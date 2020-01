Virus,Amsi:informare e dare mascherine

"Sostenere la Cina con fornitura diprotettive, che scarseggiano o sono molto care nel Paese. Epiù informazione possibili sia in Italia, che in Europa, che nella stessa Cina, per non commettere gli sbagli del passato, quando si è creato allarmismo dove non c'era bisogno". E' l'appello dell'Associazione medici stranieri in Italia () e dell'Unione Medica Euro Mediterranea (Umem), al Governo italiano."Intensificare la collaborazione e l'informazione interprofessionale e interistituzionale",dicono(Di sabato 25 gennaio 2020)