Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 19:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in Cina la situazione si aggrava per il coronavirus è intervenuto anche il presidente cinese XI Jin Ping che ha provato a infondere fiducia la popolazione cinese La situazione è grave l’epidemia del coronavirus accelera ha parlato in una riunione del comitato permanente dei vertici del politburo Intanto è salito a 41 il numero dei morti 1300 i casi accertati Ci sono casi conclamati anche in Francia sono tre Hong Kong ha proclamato lo Stato d’emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia 3 in Malaysia in Cina oggi è capodanno lunare ma sono bandite le feste e le manifestazioni 13 Città sono state isolate chiusa e la Grande Muraglia e la città proibita il cordone sanitario è stato esteso a56 milioni di persone stop ai turisti non si può viaggiare ... romadailynews

