Terremoto Sicilia: scossa avvertita in provincia di Catania [MAPPE e DATI] (Di sabato 25 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata alle ore 12.19. L’epicentro è stato localizzato a Milo (Catania), mentre l’ipocentro a soli 4.3 Km di profondità. Si è tratta di una scossa lieve, ma superficiale, pertanto è stata avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa avvertita in provincia di Catania MAPPE e DATI Meteo Web. meteoweb.eu

