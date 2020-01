Terremoto di magnitudo 6.8 in Turchia, almeno diciotto morti (Di sabato 25 gennaio 2020) Violento Terremoto in Turchia. Una scossa di magnitudo 6.8 è stata registrata in Anatolia. Case crollate, ci sono morti e diversi feriti. ISTANBUL (Turchia) – Paura in Turchia per una violenta scossa di Terremoto nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020. Alle 18:55 il sisma è stato registrato in Anatolia di magnitudo 6.8. Diversi gli edifici crollati e i feriti. Secondo le prime informazioni che arrivano i morti sono almeno 18 ma non si hanno conferme ufficiali sui numeri. I soccorsi sono sul posto per scavare tra le macerie anche se non sembrano esserci dispersi. Tanta paura in tutta la zona con i distretti rimasti isolati dopo il movimento tellurico. Violenta scossa di Terremoto in Turchia Edifici distrutti, morti e diversi feriti. E’ questo il primo bilancio del Terremoto in Turchia. La scossa è stata registrata alle 18:55 di un venerdì, orario che ha ... newsmondo

