Spal Bologna 0-0 LIVE: inizia la partita (Di sabato 25 gennaio 2020) Allo Stadio Mazza, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Ferrara) – Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal e Bologna si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Bologna 0-0 MOVIOLA 1′ inizia il match. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spal Bologna 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

EspnSpo09127220 : Spal vs Bologna serie A live - FoxSpor26774141 : Spal vs Bologna serie A live - sportli26181512 : LIVE Spal-Bologna 0-0. Partiti!: LIVE Spal-Bologna 0-0. Partiti! Seconda partita della ventunesima giornata dopo l'… -