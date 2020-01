Soleil Sorge si racconta: ecco perchè è finita con Jeremias Rodriguez e su Luca Onestini… (Di sabato 25 gennaio 2020) Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della fine della sua storia con Jeremias Rodríguez e ha replicato alle dichiarazioni di Luca Onestini Soleil Sorge si svela: ecco perché è finita con Jeremias Rodríguez Soleil Sorge, nonostante il suo lavoro a stretto contatto con alcuni vip, è diventata popolare per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Quest’ultimo l’ha poi scelta ma tra loro non è durata. Infatti, quando Luca ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, Soleil a iniziato una relazione con Marco Cartasegna. Non solo, ma quando Soleil è tornata single e ha partecipato all’Isola dei Famosi, ha iniziato una relazione con Jeremias Rodríguez. Lui l’aveva già cercata prima del reality, ma lei non l’aveva considerato. In Honduras, invece, tra loro è scoppiata la passione ma le cose ... kontrokultura

KontroKulturaa : Soleil Sorge si racconta: ecco perchè è finita con Jeremias Rodriguez e su Luca Onestini... - - lacquacalda : Sento puzza di Soleil Anastasia Sorge #GFVIP - MosettiAntoAsia : RAGA TUTTO CIÒ MI PORTA AL RICORDO DI LUCA ONESTINI CHE LEGGEVA LA LETTERA DI SOLEIL SORGE. AIUTO. #GFVIP -