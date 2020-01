Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Brignone e le azzurre vogliono ripetersi nella seconda discesa di Bansko (Di sabato 25 gennaio 2020) Si replica a Bansko con la seconda discesa in due giorni. Ieri ha vinto Mikaela Shiffrin davanti a Federica Brignone e la svizzera Johana Haelen. Proprio la valdostana è stata protagonista insieme a tutta la squadra azzurra di una prestazione davvero incredibile. Tre italiane tra le prime cinque, cinque tra le prime dodici e addirittura otto a punti. Un risultato mai ottenuto in precedenza in discesa dall’Italia, che ha superato l’Austria in vetta alla classifica per nazioni. Secondo posto per Brignone e anche secondo podio della carriera in discesa libera per la valdostana, che ha interpretato al meglio la difficile pista intitolata a Marc Girardelli. Federica vuole replicare quest’oggi, anche perchè c’è da da difendere la propria posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo. Infatti l’azzurra si trova attualmente alle spalle di Mikaela Shiffrin ... oasport

