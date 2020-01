Sci alpino, 90 vittorie per l’Italia femminile in Coppa del Mondo. La classifica completa, in testa Deborah Compagnoni (Di sabato 25 gennaio 2020) Elena Curtoni è diventata la 26ma italiana a vincere una gara della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha conquistato il successo nella discesa di Bansko e ha così portato a 90 il computo dei trionfi femminili dell’Italia nella massima competizione internazionale. Al comando della speciale classifica c’è sempre Deborah Compagnoni con 16 sigilli, alle sue spalle Isolde Kostner (15) mentre Federica Brignone è terza a quota 13 e sogna il sorpasso sui mostri sacri del recente passato. Di seguito la classifica delle italiane vincitrici della Coppa del Mondo. classifica vittorie ITALIANE IN Coppa DEL Mondo SCI alpino (femminile): 16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL) 15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG) 13. Federica Brignone (7 GS, 2 SG, 4 AC) 8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS) 7. Sofia Goggia (4 DH, 3 SG) 6. Denise Karbon (6 GS) 4. Maria Rosa Quario (4 SL) 3. ... oasport

