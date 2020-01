Schianto contro bus alle porte di Roma, morti 2 ventenni (Di sabato 25 gennaio 2020) L'auto che invade la corsia opposta e lo Schianto, fortissimo, contro un autobus di linea che non lascia scampo a due amici ventenni. Tragedia nella notte alle porte di Roma. L'incidente e' avvenuto intorno alle 5 su via Tiburtina a Tivoli Terme. Ancora una volta in una notte del fine settimana sulle strade resta il sangue di vite giovanissime. Al volante della macchina il 20enne Thomas Adami, accanto a lui l'amico Matteo Antonio Calabria di 19 anni. A quanto ricostruito finora Adami, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura e, dopo aver invaso la corsia opposta, si e' schiantato contro un autobus di linea Cotral che stava rallentando e accostando in prossimita' della fermata. L'impatto e' stato violentissimo e all'arrivo dei soccorritori per i ragazzi non c'era piu' nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Tivoli Terme che ... ilfogliettone

