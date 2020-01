Sanità: Ronzulli, ‘a Foggia per vicinanza a strutture aggredite’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Sono venuta qui a Foggia ad incontrare i responsabili delle strutture sanitarie vittime nelle scorse settimane di attentati con ordigni esplosivi per testimoniare la vicinanza delle istituzioni. Chi subisce questo genere di intimidazioni non deve sentirsi mai solo”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, che oggi ha incontrato a Foggia il responsabile delle due strutture sanitarie accreditate in cui nelle scorse settimane sono stati fatti esplodere degli ordigni esplosivi.“Mentre l’attività delle Forze dell’Ordine prosegue incessantemente, dopo il picco di azioni violente messe in atto dalla malavita organizzata nelle ultime settimane, bisogna stemperare -aggiunge- quel clima di insicurezza e paura di cui la criminalità si nutre. In queste realtà difficili è dunque fondamentale ... calcioweb.eu

