Roma, Antonella muore a 23 anni: era mamma di un bimbo di tre anni (Di sabato 25 gennaio 2020) È davvero terribile la notizia che arriva da Roma, dove una ragazza di 23 anni, Antonella Brunella è morta nella notte tra mercoledì e giovedì molto probabilmente per colpa di una overdose. Restano comunque da accertare le reali dinamiche del decesso. Antonella era mamma di un bimbo di tre anni mamma di un bambino di tre anni, la giovane Antonella Brunella è morta all’ospedale Vannini d Roma molto probabilmente stroncata da una overdose. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al decesso della ragazza, con gli inquirenti che stanno continuando ad indagare su un suo amico trentenne che l’ha portata in auto al pronto soccorso sulla Casilina. In tal senso, a scopo preventivo, gli inquirenti hanno sequestrato sia l’auto che lo smartphone dell’uomo. In base alle prime indiscrezioni, sembra che la ragazza sia stata stroncata da una overdose. Al momento ... notizie

