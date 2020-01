Raiola al veleno: “Questo Milan non mi piace. Sto aspettando le scuse dei tifosi che mi hanno dato del c…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Ha assistito, insieme al suo assistito Mario Balotelli (squalificato), alla sfida tra Brescia e Milan, in cui in campo c’era un altro suo assistito, Gigio Donnarumma. Mino Raiola, a tal proposito, ha parlato dei rossoneri e del futuro del giovane portiere, non risparmiando stoccate. Calcio ad un tifoso del Crystal Palace, il giorno in cui Cantona andò fuori di testa VIDEO “Donnarumma – si legge su TuttoSport – al momento ha un contratto, ma sto ancora aspettando le scuse dei tifosi che mi hanno minacciato e mi hanno dato del c… anche se poi le cose sono andate come dicevo io. Se mi piace questo Milan? Non mi piace perché non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo che neanche Elliot stiano pensando che questo sia il vero Milan. Io non ho mai parlato né con Gazidis né con altri, ma se questo è il Milan che vogliono gli ... calcioweb.eu

