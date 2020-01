Pattinaggio artistico, Europei 2020: Kostornaia vince ancora ma la coperta resta troppo corta. Serve un quadruplo per stabilizzarsi (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo aver conquistato il gradino più alto del podio alle Finali Grand Prix di Torino, Alena Kostornaia ha vinto anche i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, rassegna appena conclusa nella città austriaca di Graz (Austria). Una vittoria meritata, figlia di due programmi di grande qualità e spessore. Non che le compagne di squadra non siano da meno: sia la seconda classificata Anna Shcherbakova che Alexandra Trusova, seppur più acerbe sul profilo interpretativo, possono infatti vantare un Pattinaggio di alta caratura, guardare la quantità di passi di transizione o contare i momenti in cui restano con due piedi sul ghiaccio per credere. Tuttavia Alena Kostornaia possiede qualcosa in più, e quel qualcosa non risiede tanto nella capacità di coprire la pista, tantomeno nella straordinaria qualità degli elementi eseguiti o nella difficoltà di passi che precedono e seguono gli elementi. ... oasport

