Maria De Filippi svela il motivo del dito nero… (Di domenica 26 gennaio 2020) Maria De Filippi questa sera durante la puntata di C’è Posta Per Te, parlando con Dora (protagonista della storia) ha svelato un dettaglio molto particolare. Durante la puntata scorsa la conduttrice è stata ripresa con un dito nero mentre teneva in mano la cartella. I social sono esplosi mandando l’hashtag in trend topic in seguito alle curiosità e alle supposizioni del pubblico. Maria De Filippi spiega perchè ha il dito nero Durante la registrazione la conduttrice ammette alla donna che riceve la busta in quel momento: Cosa continui a fare con quella mano? Guarda qui che dito nero che ho: me lo sono chiuso nella porta. Non ti dico che male!Maria De Filippi Ecco quindi svelato il motivo che per più di una settimana il mondo del web ha atteso per giorni. Anche a Queen Mary succedono questi inconvenienti! L'articolo Maria De Filippi svela il motivo del dito ... trendit

