LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: ITALIA DOMINANTE! Trionfi per Michela Moioli e Omar Visintin (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:24 ITALIA ENCOMIABILE A BIG White! Il tricolore si impone sia in campo femminile, con Michela Moioli, che in campo maschile, con Omar Visintin. Completa la splendida serata il terzo posto di Raffaella Brutto. 22:22 VISINTIIIIIIIIIIIIN!!!! L’azzurro la spunta al termine di una lotta da paura con il padrone di casa Grondin. Sul gradino più basso del podio l’americano Deibold. 22:20 Ora la big final! Visintin dovrà fare un miracolo per portare a casa il successo. 22:19 Haemmerle chiude sesto preceduto dal connazionale austriaco Lueftner. 22:17 Tocca alla small final maschile: Haemmerle vuole riscattare la delusione. 22:15 MICHELA MOIOLI INARRESTABILEEEEE!!! L’azzurra prende la testa e non la lascia più, ... oasport

