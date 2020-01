LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: argento per Fontana nei 1500m e per Valcepina nei 500m, staffette in finale! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata – Orario d’inizio e come vedere gli Europei 18:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della seconda giornata degli Europei e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:00 Nel sommato giornata discreta per L’Italia, che conclude con due argenti (Valcepina nei 500m e Fontana nei 1500m) e le due staffette in finale. Il rammarico sta nel fatto che, al femminile, l’olandese Suzanne Schulting (68) ha già ipotecato la classifica generale, con Fontana seconda e Valcepina terza a grande distanza (21). 17:53 Italia (6:56.02) seconda ed è finale! L’Olanda (6:55.907) completa il quadro delle finaliste. 17:50 Azzurri primi a metà gara, ma gli avversari sono attaccati. 17:47 La seconda semifinale vedrà in pista solo tre squadre: Italia, Germania e Olanda. 17:45 Tocca ... oasport

