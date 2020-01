Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 31 gennaio: tornano le nuvole su diverse regioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, lunedì 27 gennaio 2020, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Lunedì 27 gennaio. Nord: estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulla pianura, con nebbie su quella veneta e romagnola al mattino. Dalla sera ulteriore intensificazione della copertura nuvolosa con piogge sparse, ad eccezione delle relative aree dell’Emilia-Romagna; sul resto del Nord alternanza di schiarite ed annuvolamenti al mattino.Dal pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa con deboli piogge sparse, più diffuse su Valle d’Aosta ed Appennino. Attese nevicate sulle Alpi occidentali, lombarde, confinali con il Trentino-Alto Adige ed orientali generalmente oltre i 1.500 metri, in calo fino a 1300 metri dalla sera su quelle della Lombardia. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti ... meteoweb.eu

