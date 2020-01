«Ghost» rivive in forma di musical, tra romanticismo e illusionismo (Di sabato 25 gennaio 2020) Ghost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalGhost- Il musicalIl musical tratto da Ghost, il film più romantico di inizio anni Novanta, si rifà il look grazie alla rilettura del regista Federico Bellone, reduce dal successo teatrale di Mary Poppins. È da sei mesi che a Madrid la sua nuova creatura (basata sulla sceneggiatura originale di Bruce Joel Rubin) sta facendo il tutto esaurito. Finalmente dal 25 gennaio si affaccia anche dalle nostre parti (25 -26 al Teatro EuropAuditorium di Bologna e dal 28 gennaio al 9 febbraio al Sistina di Roma). L’amore di Sam (interpretato nel cult da Patrick Swayze) e Molly (Demi Moore) rivive a teatro grazie ai giovani interpreti Mirko Ranù e Giulia Sol, che porta un taglio di capelli proprio come la protagonista femminile del film. La vita dei due viene sconvolta ... vanityfair

Ghost rivive Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ghost rivive