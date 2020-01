Federico Palmaroli de Le più belle frasi di Osho a TPI: “Mi divertivo di più con il governo gialloverde” (Di sabato 25 gennaio 2020) Federico Palmaroli de Le più belle frasi di Osho a TPI: “Come nasce la mia satira politica” “Viviamo in un periodo in cui domina il politicamente corretto, in cui si vede sessismo e razzismo ovunque. Amadeus, ad esempio, ha espresso in modo sbagliato un qualcosa che in realtà non voleva dire”. A dirlo ai microfoni di TPI è Federico Palmaroli, il creatore e l’animatore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho. Un’occasione per commentare con lui l’attualità politica, le polemiche sanremesi e scoprire i suoi progetti futuri, a margine della puntata del programma di Radio 2 Tutti Nudi. Tra gli ospiti della popolare trasmissione radiofonica anche Maccio Capatonda, il quale ci ha svelato che sta scrivendo un nuovo film e un libro. Con la sua solita ironia, il comico abruzzese ha commentato a TPI anche l’ennesimo ... tpi

Federico Palmaroli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federico Palmaroli