Emilia Romagna. Bonaccini chiude la campagna a Forlì: “Noi già liberi grazie ai nostri nonni. Salvini non si prenderà niente, regione è dei cittadini” (Di sabato 25 gennaio 2020) Stefano Bonaccini ha chiuso la campagna elettorale a Forlì, al PalaGalassi dove in platea sventolavano le bandiere di Pd, Italia viva, +Europa e delle liste che lo sostengono. In prima fila, tra gli altri Paola De Micheli, molto applaudita al suo arrivo, e l’ex governatore della Regione Vasco Errani. A scaldare la platea, prima del comizio del governatore, ci hanno pensato Mirko Casadei e soprattutto Alberto Bertoli, che tra un successo suo e quello del padre Pierangelo (‘A muso durò) ha intonato una versione di ‘Bella ciao che il pubblico ha cantato a squarciagola. A introdurre Bonaccini è stato il comico Gene Gnocchi, che prima aveva vestito, letteralmente, i suoi panni imitando un’intervista con la presentatrice della serata. Dal palco Bonaccini ha parlato di Marzabotto, luogo simbolo della Resistenza partigiana, e ha poi ringraziato le Sardine per aver ... ilfattoquotidiano

