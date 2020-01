C’è un’ondata di sconti su smartphone che vi attende: ecco le offerte top di questo weekend (Di sabato 25 gennaio 2020) Il weekend è alle porte e gli sconti online non smettono di sorprendere: in offerta Xiaomi Mi 9T, Huawei P30 Pro, Motorola One Action e Samsung Galaxy A50 L'articolo C’è un’ondata di sconti su smartphone che vi attende: ecco le offerte top di questo weekend proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

TuttoAndroid : C’è un’ondata di sconti su smartphone che vi attende: ecco le offerte top di questo weekend - Fff_James1 : @marattin @AlvisiConci Non c'era contraddittorio? Percché i 5S avrebbero detto che la prima ondata è da considerare… - 171822elFranca : RT @Cartabiancarai3: #Bersani: 'Una parte del nostro popolo non si è riconosciuta nelle politiche del Pd e del centrosinistra in questi ann… -