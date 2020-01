C’è posta per te, Maria De Filippi rivela: “Pier Silvio Berlusconi se potesse lo manderebbe in onda tutto l’anno” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Il primo dato fu il 19%, ancora ricordo. Poi il 21. È sempre cresciuto: oggi Pier Silvio, se potesse, lo manderebbe in onda tutto l’anno“. Parla così Maria De Filippi, in un’intervista al Corriere della Sera, del successo del suo C’è posta Per Te, che compie vent’anni e festeggia con share superiori al 30% nel sabato sera di Canale 5. Un successo nato da una cortesia che due ragazzi chiesero alla conduttrice prima di un suo incontro con il ministro della pubblica istruzione. “Quel giorno, era il 1999, mi avevano fermata due ragazzi chiedendomi di consegnare una busta al ministro. Do la lettera ma poi ci continuo a pensare. Da lì è nata l’idea“, spiega la conduttrice che, sulla capacità di intercettare tanto pubblico giovane, sottolinea: “Non parto a monte ma a valle. Non propongo un contenuto ma mi oriento su quello che mi scrivono, che mi ... ilfattoquotidiano

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - FQMagazineit : C’è posta per te, Maria De Filippi rivela: “Pier Silvio Berlusconi se potesse lo manderebbe in onda tutto l’anno” -