C’è Posta per Te, Maria De Filippi: «Pier Silvio lo farebbe andare in onda tutto l’anno. Non capita spesso di vedere dati con il 3 davanti» (Di sabato 25 gennaio 2020) Maria De Filippi con Antonio Banderas - C'è Posta per Te Maria De Filippi si gode il successo di C’è Posta per Te e non potrebbe essere altrimenti. Dopo 20 anni e 23 edizioni, il programma del sabato sera di Canale 5 è capace di raggiungere numeri monstre (le prime due puntate di questa stagione hanno superato il 30% di share) che nessun altro show riesce a portare a casa; soltanto il Festival di Sanremo fa ascolti superiori alla Posta di Maria. “Il primo dato fu il 19%, ancora lo ricordo. Poi il 21. Piano piano è sempre cresciuto e oggi Pier Silvio, se potesse, lo farebbe andare in onda tutto l’anno. Io sono contenta, anche se il numero è impressionante sopratutto rispetto a quelli che ci sono in giro ultimamente: non capita spesso di vedere dati con il 3 davanti“ ha dichiarato la conduttrice al Corriere della Sera. Un successo, quello di C’è Posta per ... davidemaggio

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - Italia_Notizie : C’è posta per te, Maria De Filippi rivela: “Pier Silvio Berlusconi se potesse lo manderebbe in onda tutto l’anno” -