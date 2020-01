Caso Regeni, Di Maio: «Lavoriamo per la verità». Fico: «Il 2020 deve essere l’anno di Giulio» (Di sabato 25 gennaio 2020) «È fondamentale che la politica aiuti la Procura, sempre nel rispetto della divisione dei poteri», nella ricerca di verità per Giulio Regeni. Abbiamo «visto una carrellata di affari che continuano» con l’Egitto. «Bisogna fare delle scelte. Invito il Governo a fare una riflessione. Tutto ciò va nell’ottica del richiamo dell’ambasciatore», dice la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, dal palco del teatro di Fiumicello, dove è in corso un incontro per ricordare il ricercatore friulano a 4 anni dalla sua scomparsa a Il Cairo. «Dobbiamo reagire in qualche modo», ha poi aggiunto il padre, Claudio. Le istituzioni Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricordato con un post su Facebook che «il 25 gennaio di quattro anni fa Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio da Il Cairo. Poi scomparve». Ha poi aggiunto: «Oggi ringrazio chi ha voluto ricordarlo in molte ... open.online

