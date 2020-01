Bob femminile, Coppa del Mondo Konigssee 2020: Kaillie Humphries vince su Schneider e allunga in classifica (Di sabato 25 gennaio 2020) Kaillie Humphries vince la tappa di Konigssee (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di bob femminile 2019-2020, centre il terzo successo stagionale e, in un colpo solo, rovina la festa alle padrone di casa che partivano con la chiara intenzione di fare bottino pieno. Humphries, invece, centra la vittoria e contemporaneamente allunga in classifica generale. A questo punto la statunitense comanda la graduatoria con 1259 punti contro i 1211 di Stephanie Schneider, i 1171 di Mariama Jamanka ed i 1146 della canadese Christine de Bruin. Kaillie Humphries, dunque, vince nel budello tedesco con il tempo complessivo di 1:41.57 (50.95 nella prima manche, terzo tempo e 50.62 nella seconda, record) con appena 3 centesimi sulla junior tedesca Laura Nolte (50.85 e 50.75) e 9 sulla sua connazionale Stephanie Schneider (50.97 e 50.69). Quarta posizione per la canadese Christine de Bruin a 15 ... oasport

