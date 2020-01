Acquario, oroscopo febbraio: previsioni Paolo Fox, Branko, Simon and stars (Di sabato 25 gennaio 2020) oroscopo febbraio 2020, segno dell’Acquario: le previsioni astrologiche di Paolo Fox (amore, lavoro, salute) Anche per il segno zodiacale dell’Acquario le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del mese di febbraio le riprendiamo dal libro “L’oroscopo 2020” dell’astrologo de I Fatti Vostri, nel quale sono contenute indicazioni legate al lavoro, alla salute e all’amore. L’oroscopo dell’Acquario del mese di febbraio 2020 di Paolo Fox dice che la giornata del 12 sarà interessante se si devono fare proposte nel lavoro, mentre sul piano sentimentale il mese prossimo sarà tempo di vivere relazioni intriganti purché non condizionate dalla gelosia. Giove e Saturno uniti nelle prossime settimane inviteranno i nati Acquario a prendere coscienza delle loro reali energie e curare maggiormente la forma fisica. oroscopo Branko febbraio, segno ... lanostratv

