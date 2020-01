Sondaggi politici Demos & Pi: Conte bis, fiducia bassa nel Nord Est (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sondaggi politici Demos & Pi: Conte bis, fiducia bassa nel Nord Est Nel Nord Est a trazione leghista, il governo giallo rosso riscuote pochi consensi. Per l’esattezza piace al 36% dei cittadini. Di questi la maggioranza proviene dagli elettorati dei partiti che sostengono il Conte II: Pd (76%), Movimento 5 Stelle (80%) e Italia viva (64%). Sono questi i dati raccolti dai Sondaggi politici Demos & Pi per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Ad ottenere più voti positivi è l’opposizione di centrodestra, in particolare quella che fa riferimento alla Lega e a Fratelli d’Italia. I primi raccolgono il plauso del 42% degli elettori, i secondi il 40%. Meno Contenti delle performance del loro partito sono gli elettori di Forza Italia. Stando a quanto riportano i Sondaggi politici Demos & Pi, il Conte II “si colloca tra i governi meno amati ... termometropolitico

