Sanremo 2020: il ritorno di Francesco Gabbani con i calzini colorati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono passati alcuni anni da quando Francesco Gabbani fece ballare tutto il pubblico di Sanremo con il brano "Occidentalis Karma" indossando una serie di maglioni a colori, ora il cantante torna al Festival con un brano più lento, intitolato "Viceversa", e sul palco dell'Ariston non rinuncerà a dettagli colorati nei suoi look. Ecco cosa indosserà Francesco Gabbani per il Festival di Sanremo 2020. fanpage

