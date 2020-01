Sanità | Veneto | governo impugna due norme per contrastare carenza personale in corsia

Sanità : Veneto - accordo Regione- Università Padova e Verona per assunzione specializzandi (2) : (Adnkronos) - “L’impegno congiunto tra la Regione e le sue Università è un patrimonio importante del Veneto che si è confermato anche in questa occasione – ha sottolineato Rosario Rizzuto, rettore di Padova - Il quadro normativo consente agli specializzandi avere un grado di autonomia da poter espri

Sanità : Veneto - accordo Regione- Università Padova e Verona per assunzione specializzandi : Venezia, 21 gen. (Adnkronos) - “Con questa firma diamo una risposta alla carenza di medici nelle nostre corsie e, contemporaneamente, segniamo anche un cambiamento di cultura perché, grazie a questo accordo, l’accademia si diffonde nelle strutture sanitarie sul territorio. Il Veneto si conferma semp

Contaminazione da Pfas in Veneto - l’allarme dei medici : “Emergenza sanitaria” : “In Veneto, ormai da anni, è in atto una delle emergenze sanitarie ed ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare“: è l’allarme lanciato dagli esperti dell’Associazione medici per l’Ambiente (Isde) sulla Contaminazione da Pfas (sostanze perfluoroalchiliche), nel corso di una conferenza stampa alla Camera, il 16 gennaio scorso. Pfas, l’allarme dei medici: “Emergenza tra le più gravi” Secondo quanto rilevato da ...

Sanità : Veneto - maxi investimento su urgenza - 147 nuove ambulanze (2) : (Adnkronos) - Il rapporto sull’attività 2019 del Suem 118 indica numeri stupefacenti. Le oltre mille missioni quotidiane effettuate l’anno scorso partono da 128 basi, e sono rese possibili da 226 mezzi operativi al giorno, dei quali 142 H24 e 84 H12. Di questi, ben 123 sono ambulanze di soccorso ava

In Veneto c’è un’emergenza sanitaria e ambientale causata dai composti Pfas : (foto: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images) “In Veneto, ormai da anni, è in atto una delle emergenze sanitarie e ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare: la contaminazione da Pfas”. È questo l’allarme appena lanciato alla Camera dall’Associazione italiana medici per l’ambiente (Isde), in occasione della presentazione di un position paper che spiega quali danni alla salute causano le ...

Sanità : Regione Veneto integra i fondi per unità alloggio e appartamenti protetti (2) : (Adnkronos) - In Veneto attualmente sono oltre 1300 le persone con problematiche psichiatriche accolte nelle comunità alloggio e negli appartamenti protetti. La rete infrastrutturale di alloggi protetti per la salute mentale conta quasi mille posti nelle comunità alloggio (strutture) che possono acc

Sanità : Regione Veneto integra i fondi per unità alloggio e appartamenti protetti : Venezia, 16 gen. (Adnkronos) - La Regione Veneto si fa carico del 60 per cento della retta delle comunità alloggio e degli appartamenti protetti che accolgono persone affette da disturbi mentali. Con un proprio provvedimento, approvato su proposta dell’assessore alla Sanità e al sociale Manuela Lanz

Sanità : in Veneto rimosso un tumore al retto con robot 'Da Vinci' : Venezia, 14 gen. (Adnkronos) - “Le potenzialità di un robot come il Da Vinci, nelle mani di bravi e aggiornati chirurghi come quelli veneti, sono enormi. Quando abbiamo deciso di investire milioni di euro per acquistare queste macchine straordinarie e sostenerne la diffusione nei nostri ospedali ave

Il vero volto del modello della Sanità in Veneto che la Borgonzoni vuole importare in Emilia-Romagna : Lucia Borgonzoni è candidata a governare una delle regioni meglio amministrate d’Italia. Per vincere la Lega le ha inventato lo slogan che in Emilia-Romagna è necessario un cambiamento. Nel senso che dopo cinquant’anni e passa di governi di centro-sinistra è ora di provare il leghismo. Di per sé però questo genere di “cambiamento” non è che sia proprio appetibile, soprattutto se le cose – come detto – vanno ...

Pfas : Veneto - si amplia in Piano di Sorveglianza Sanitaria - 72.100 invitati allo screening (3) : (Adnkronos) - Gli esperti della Regione hanno valutato 12 diversi tipi di sostanze Pfas su 37.158 persone, rilevando che, con il passare del tempo della chiamata (il momento in cui viene fatto il prelievo), le concentrazioni si riducono. Valutando gli andamenti per le concentrazioni mediane di PFOA,

Pfas : Veneto - si amplia in Piano di Sorveglianza Sanitaria - 72.100 invitati allo screening (2) : (Adnkronos) - L’estensione del Piano di Sorveglianza Sanitaria ha complessivamente già superato il 68% dei soggetti eleggibili nati tra il 1951 e il 2002. La chiamata dei nuovi 14enni e dei ragazzi in età pediatrica segue un programma quinquennale che per il 2019 è stato rispettato. L’adesione alla

Pfas : Veneto - si amplia in Piano di Sorveglianza Sanitaria - 72.100 invitati allo screening : Venezia, 9 gen. (Adnkronos) - Continua ad estendersi il Piano di Sorveglianza Sanitaria sulla Popolazione Esposta a Pfas, nell’ambito del quale, a metà dicembre 2019, erano 72.100 i residenti nell’area rossa invitati a sottoporsi allo screening, dalle caratteristiche uniche in Italia, gestito dalla

Sanità - la classifica Lea : il Veneto è la regione migliore per qualità delle cure - migliora il Sud : Il Veneto è la regione che assicura le migliori cure ai cittadini: lo stabilisce la griglia Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), che si basa su 33 indicatori, dai ricoveri agli screening. I dati si riferiscono all’anno 2018 e verranno pubblicati dal Ministero della Salute. Il Piemonte perde lo scettro e scivola alla quarta posizione. migliorano notevolmente Campania e Calabria, che, seppur in fondo della classifica vedono i loro ...

Veneto - Zaia pubblica su Fb i dati sulla Sanità : “Nessuna privatizzazione”. La rivolta dei pazienti del pubblico. Pd : “Numeri falsi” : Effetto boomerang. Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, aveva annunciato nella conferenza stampa di fine anno che avrebbe messo a disposizione della pubblica opinione un dossier sulla sanità privata. Per dimostrare che la Regione da lui gestita non deroga alla funzione pubblica, in un settore che assorbe ogni anno più di dieci miliardi di euro del bilancio. Tre giorni dopo, ecco l’esibizione dello studio redatto da Azienda Zero, il ...