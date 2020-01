Roma, colpo dal Barcellona: in arrivo Perez (Di sabato 25 gennaio 2020) La Roma è vicina alla fumata bianca con il Barcellona per il trasferimento di Perez: tutti gli aggiornamenti La Roma è a un passo da Carles Perez del Barcellona, esterno spagnolo classe ’98 che potrebbe essere il sostituto dell’infortunato Nicolò Zaniolo. Il talento blaugrana ha già detto sì ai giallorossi. Come riportato da Sky Sport, manca solamente il via libera da parte del Barcellona. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

