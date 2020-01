Riso nella dieta: per dimagrire fa bene o male? La risposta definitiva (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Riso è spesso utilizzato in cucina soprattutto per la sua versatilità, molti però non sanno se fa ingrassare o dimagrire e i diversi benefici: ecco la risposta definitiva Riso, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/Riso-chicchi-di-Riso-alimentari-3506194/) Spesso utilizzato per la composizione di diverse pietanze oppure per accompagnare i cibi, il Riso è un alimento molto utilizzato nella dieta di tutti i giorni. La domanda, però, sorge spontanea: per dimagrire fa bene o male? La risposta definitiva. Conosciuto ed utilizzato fin dall’antichità, il Riso ha diverse proprietà ed apporta tantissimi benefici al corpo soprattutto per l’intestino in quanto riequilibra anche la flora batterica ed è dunque ottimo dopo e durante un’influenza intestinale. L’alimento in questione contiene un grosso quantitativo di amido che, durante la ... chenews

Tommaso80746938 : RT @FabioConditi: Ringrazio di cuore chi ha organizzato l'evento di Formigine, chi ha partecipato e gli amici Orango Riso, Giovanni Lazzare… - adelestancati : RT @Patrizia0758: #Leggendo #Montale. Suona il telefono.Risponde la Gina «Chiamano dall’ambasciata di Svezia»,Montale va al telefono. L’an… - dileguossi : RT @FabioConditi: Ringrazio di cuore chi ha organizzato l'evento di Formigine, chi ha partecipato e gli amici Orango Riso, Giovanni Lazzare… -