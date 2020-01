Perché Apple e Ue stanno litigando sui caricabatterie (Di venerdì 24 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Il compromesso da trovare, questa volta, non riguarda dati o privacy, ma il caricabatterie. Gli attori in campo sono l’Unione europea e Apple. La prima, nei panni della Commissione, vorrebbe una standardizzazione degli strumenti per caricare smartphone e tablet, in un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale e dell’ammontare dei rifiuti elettronici. La seconda invece sostiene che uniformare i caricabatterie significhi di fatto frenare l’innovazione e, quindi, non intende farlo. Seppur ancora tutto sia in via di sviluppo, si può iniziare a trarre un bilancio della vicenda. Ad oggi ci sono tre tipologie di caricatori: micro Usb, Usb-c e lightning. I primi due utilizzati da Android e il terzo usato da Apple, almeno dalla produzione di iPhone 5. I legislatori europei si sono lamentati del fatto che gli utenti sono spesso tenuti a trasportare caricabatterie ... wired

sole24ore : Perché Apple e la Ue stanno litigando per i carica-batterie - sole24ore : Perché Apple e la Ue stanno litigando per i carica-batterie - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: Perché Apple strepita per il caricabatterie comune Ue -