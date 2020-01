Oscar 2020: Olivia Colman, Regina King, Mahershala Ali e Rami Malek tra i presentatori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Olivia Colman, Regina King, Mahershala Ali e Rami Malek confermati sul palco degli Oscar 2020 per passare il testimoni ai colleghi che vinceranno il premio per la miglior interpretazione in questa edizione. Olivia Colman, Regina King, Mahershala Ali e Rami Malek tra i presentatori degli Oscar 2020. I vincitori degli Academy Award come migliori attori e attrici dello scorso anno confermati sul palco degli Oscar per consegnare i premi ai nuovi vincitori. Olivia Colman ha vinto il premio per la miglior attrice protagonista con l'incredibile performance in La favorita; Rami Malek ha conquistato l'Oscar come miglior attore protagonista nel ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody; Regina King è stata la miglior attrice non protagonista per Se la strada potesse parla, mentre Mahershala Ali ha vinto come miglior attore non protagonista per ... movieplayer

