Orario Napoli-Juventus e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio, alle ore 20.45, il San Paolo di Napoli sarà teatro di una grande Classica del nostro campionato, ovvero Napoli-Juventus. Due eterne rivali del campionato di Serie A 2019-2020 si confronteranno per il posticipo domenicale del 21° turno. Una partita importante per entrambe le compagini, che stanno però vivendo un momento diverso. La Juventus è in vetta alla classifica generale e vuole dare continuità alla propria marcia, forte degli ultimi riscontri ottenuti e di un gioco che sembra progredire. I dettami di Maurizio Sarri ancora si vendono a sprazzi e non con la dovuta continuità. L’impegno sul rettangolo verde campano sarà un ulteriore test di verifica circa le ambizioni della Vecchia Signora. Inutile negare che sarà una partita particolare per Sarri, grande ex sulla panchina partenopea, come anche per Gonzalo Higuain, protagonista in passato con la maglia dei ... oasport

