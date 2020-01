Ora inizia la fase chiave di questa legislatura

M5S : Renzi - ‘iniziata inesOrabile discesa - Ora Di Maio faccia bene ministro’ : Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Non so se le dimissioni di Di Maio avranno un effetto positivo o negativo sui 5stelle. Penso che i grillini abbiano iniziato una inesorabile discesa. Detto questo provo rispetto umano per Di Maio. Conoscerà l’amaro sapore che ha l’ipocrisia degli ex amici. Ipocrisia e ingratitudine sono presenti in tutto l’arco costituzionale. Ora spero si concentri sul far bene il ministro degli ...

Renzi e dimissioni Di Maio : “i grillini hanno iniziato una inesOrabile discesa” : Renzi parla delle dimissioni del grillino Di Maio: “Non so se avranno un effetto positivo o negativo sui 5Stelle. Penso che i grillini abbiano iniziato una inesorabile discesa. Erano la novità, adesso sono il passato”. Matteo Renzi di ‘discese inesorabili’ se ne intende visto il suo passato nel Pd. Oggi commenta le dimissioni dell’ex capo […] L'articolo Renzi e dimissioni Di Maio: “i grillini hanno ...

Gregoretti : iniziata seduta Giunta Senato - maggiOranza assente : Dieci Senatori presenti su ventitrè all'inizio della seduta della Giunta per le immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti. Sono presenti solo i rappresentanti della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Quelli della maggioranza non partecipano ai lavori. La seduta, sostengono, è stata convocata contro le norme previste dal Regolamento.

Sansone (Eternit Bagnoli) : “Oggi non inizia la bonifica - gara d’appalto ancOra aperta” : Enzo Sansone (Eternit Bagnoli) a Radio CRC: “Oggi non inizia la bonifica, gara d’appalto è ancora aperta. Continuano a morire persone e l’azienda afferma che sia per cause naturali”. Se qualche giorno fa il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, aveva sottolineato che nella giornata di oggi “si sarebbe entrati entra nel vivo, con le ruspe, per la bonifica di Bagnoli”, Enzo Sansone (Eternit Bagnoli) è di parere diverso ...

Smog - il punto : Roma ancOra oltre i limiti - “ma inizia un migliOramento” - stop alle caldaie a gasolio a Milano entro il 2021 : Lo Smog non molla la sua presa su Roma. Dopo quattro giorni consecutivi di blocco di tutti i Diesel, le più recenti rilevazioni dell’Arpa relative a ieri segnano ancora Pm10 oltre i limiti di legge in 11 centraline su 13, ossia quasi tutte quelle presenti in città. Ma un miglioramento della qualità dell’aria, con possibile rientro nei parametri dall’inizio della prossima settimana, è all’orizzonte: precipitazioni e venti ...

Inter - Young : «Non vedo l’Ora di iniziare» – FOTO : Il difensore dell’Inter Young ha pubblicato un post su Instagram dichiarandosi contento di iniziare questa nuova avventura – FOTO Ahsley Young è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il difensore inglese ha lasciato il Manchester United e voluto dedicare un post sui social al club nerazzurro. «?Sono davvero contento di essere all’Inter e iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare», ha ...

L’iniziativa di un fiOraio napoletano conquista anche Cesare Cremonini : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Cesare Cremonini conquistato dalla creatività napoletana posta sulla sua pagina Instagram l’iniziativa di un noto fioraio di via Toledo, a Napoli, che ha deciso di dare nuova vita al “ vicoletto dell’amore“, trascrivendo frasi romantiche su cartelloni a forma di cuore, posti davanti al suo locale commerciale. L’iniziativa è opera del fioraio dei quartieri spagnoli che già in ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2020 in DIRETTA : inizia la seconda manche - sarà ancOra Shiffrin contro Vlhova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Le prime atlete a partire nella seconda manche. Ando (Gia) e Rosetti (Ita) 30esime, Duerr (Ger), Wikstroem (Sve), Wallner (Ger), Ackermann (Ger) 20.40 Cinque minuti al via! Sale la tensione a Flachau! Mikaela Shiffrin ha già vinto tre volte sulla pista austriaca. Saprà fare poker? 20.37 Vedremo se lo Slalom di Flachau permetterà a Vlhova e Shiffrin di allungare la loro striscia di 23 Slalom ...

Napoli - al Vomero non è ancOra iniziata la potatura dei platani : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nonostante la stagione invernale sia oramai inoltrata, allo stato, l’operazione di potatura degli alberi nelle strade del Vomero non è ancora in atto – sottolinea Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Questa operazione, notoriamente, va eseguita proprio nel periodo invernale, prima che comincino a fiorire le gemme e che spuntino nuovi rametti, pure al fine di riequilibrare ...

Repubblica : Gattuso sta lavOrando come se la stagione fosse appena iniziata : Oggi il Napoli affronta un’altra sfida importante contro la Lazio. I ragazzi di Gattuso saranno chiamati ad una prestazione che gli permetta di sentire più lontana la crisi che stanno attraversando. L’impressione di queste prime settimane di Gattuso, secondo Repubblica, è che il tecnico abbia deciso di ricominciare tutto da capo. come se si fosse in avvio di stagione. Ipotesi avvalorata anche dall’arrivo di tanti nuovi ...

Reddito di cittadinanza : secondo step - inizia l’obbligo di lavOrare per i Comuni : Parte la seconda fase del Reddito di cittadinanza con i “lavori utili” da svolgere nel comune di residenza: tutte le info e quanto stabilito dal decreto Il Reddito di cittadinanza entra nella sua seconda fase: chi lo percepisce infatti è tenuto a svolgere i “lavori utili” nel comune di residenza. A stabilirlo è il decreto, firmato il 22 ottobre scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il giorno 8 gennaio 2020. ...

Reddito di cittadinanza - inizia la fase due : scatta l’obbligo di lavOrare per i comuni : Per i beneficiari del Reddito di cittadinanza scatta un nuovo obbligo: presto i componenti dei nuclei familiari che ricevono il sussidio dovranno svolgere dei lavori per i comuni di residenza. Si tratterà di progetti di pubblica utilità per cui dovranno svolgere attività per almeno otto ore settimanali.Continua a leggere

DebOra Caprioglio - per l’attrice momento difficile : inizia un nuovo percorso : Debora Caprioglio è di nuovo single, dopo la separazione dal marito Angelo Maresca. l’attrice, 51 anni, è tornata a vivere con la madre. “Il problema non è solo la mancanza di attrazione fisica, ma quando ci si rende conto che tutto è diverso”. Quello della coabitazione nella Capitale era un desiderio della mamma Augusta Meschino: “E’ anziana e vive sola a Mestre – ha spiegato a “nuovo” – Il sogno era quello di venire ad abitare a Roma con me e ...

Inizia monitOraggio 42.000 alberi : Roma – È in partenza un monitoraggio su 42.000 alberi di seconda grandezza presenti a Roma. Un piano reso possibile grazie ad un protocollo siglato oggi tra Comune di Roma, Protezione civile nazionale e Protezione civile regionale alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, del direttore della Protezione civile del Lazio, Carmelo Tulumello e di Daniele Leodori in ...