Narcos 3 su Rai4, dal 25 gennaio in prima tv la terza stagione: dopo Escobar è lotta al cartello di Cali (Di venerdì 24 gennaio 2020) dopo le prime due stagioni in prima visione in chiaro, debutta anche Narcos 3 su Rai4: il canale 21 del digitale terrestre trasmette il terzo capitolo della saga sul narcotraffico colombiano di Netflix a partire da sabato 25 gennaio, alle 21:10. Si rinnova dunque su Rai4 l'appuntamento in prima visione con la serie cult dedicata prima alla parabola incredibile di Pablo Escobar (interpretato da Wagner Moura), poi ai suoi rivali del cartello di Cali. La terza stagione soffre certamente la mancanza di un personaggio così ingombrante e magnetico come quello di Escobar, ma riesce a trovare nella coralità della trama e nell'intreccio potente tra i suoi personaggi una chiave per sopravvivere al suo protagonista. Narcos 3 su Rai4 riparte dalla morte di Pablo Escobar, che è stato catturato e ucciso dagli agenti della DEA insieme alle forze dell'esercito colombiano nel 1993. Una ... optimaitalia

