Missione Pisa per la Juve Stabia, Caserta ne convoca 21 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAl termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo Stadio “Romeo Menti”, il tecnico Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per il match Pisa – Juve Stabia, valevole per la 21^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, sabato 25 gennaio 2020, con inizio alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi Stadio ”Romeo Anconetani” di Pisa. Portieri: Esposito, Provedel, Spagnulo Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Troest, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla. Attaccanti: Bifulco, Boateng, Forte, Melara, Rossi. Indisponibili: Buchel, Cisse, Mastalli, Russo, Tonucci. Squalificati: Canotto Al gruppo è stato aggregato il giovane portiere Lorenzo Spagnulo, classe 2003, ed indosserà la maglia numero 41. L'articolo Missione ... anteprima24

