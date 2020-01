Limbiate, pietra d’inciampo per Elda Levi Gutenberg; domani a Cogliate per Follini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Grande emozione questa mattina davanti al Municipio di Limbiate per la posa della pietra d inciampo a ricordo di Elda Levi Gutenberg, Limbiatese ricoverata presso l ospedale psichiatrico di Mombello e poi deportata a Bolzano perché di “razza” ariana. Una scoperta fatta alcuni anni fa dal presidente onorario dell Anpi Rosario Traina, confermata dalla presenza della lapide nel cimitero ebraico di Bolzano visitato durante uno dei Viaggi della Memoria. Numerosi gli studenti dei comprensivi di Limbiate che hanno partecipato alla sentita cerimonia insieme all Anpi e a molti cittadini. su Il Notiziario. ilnotiziario

