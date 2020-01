Licia Nunez parla di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. E la fidanzata la lascia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Licia Nunez torna a parlare di Eva Grimaldi e Imma Battaglia nella casa del Grande Fratello Vip e la sua fidanzata reagisce su Instagram, pubblicando un post in cui la lascia. L’attrice ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attivista per i diritti LGBT, una love story terminata con l’entrata in scena dell’ex compagna di Gabriel Garko. Oggi Imma ed Eva sono sposate, mentre Licia ha una relazione con Barbara Eboli. Quest’ultima si è infuriata su Instagram dopo aver sorpreso la fidanzata a parlare nuovamente della Battaglia. “Io e Imma ci sentiamo – ha confessato agli altri inquilini – e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro. Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se ... dilei

Unf_Tweet : La fidanzata di #licianunez decide di lasciarla e lo fa con una storia sui social...Se ne parlerà stasera al #gfvip… - Italia_Notizie : Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata sui social: 'Sei andata oltre' - Federica_the : RT @Iperborea_: Praticamente la compagna di Licia Nunez l'ha lasciata in diretta come la Lecciso con Al Bano? #GFVIP -