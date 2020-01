La Vigilanza convochi i vertici Rai su Junior Cally a Sanremo (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’istigazione a delinquere è opinabile, l’inopportunità è evidente. E risulta sconcertante che i vertici della Rai non se ne rendano conto. Che senso ha invitare Rula Jebreal a Sanremo per parlare di violenza sulle donne e al tempo stesso far intonare al rapper Junior Cally una canzone in cui l’autore si vanta di aver “ammazzato” una certa Gioia in quanto “t**ia”?Per carità di Patria, evito di riportare il resto del testo di “Strega”. Chi non avesse ancora messo a fuoco la volgarità estrema e la miseria umana che tracimano da questo brano può togliersi la curiosità compulsando Google e guardando il video della canzone in cui il prode Junior Cally picchia una ragazza legata a una sedia. “Fan**lo l’Italia” e “fan**lo la polizia” sono i concetti più ... huffingtonpost

