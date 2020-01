Governo lavora a intesa sull'ex Ilva, Vestager apre ad aiuti di Stato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un’ora e mezza di riunione, nella notte, a Palazzo Chigi, per fare il punto sul dossier Ilva. Il Governo lavora a un accordo con Mittal prima della prossima udienza nella causa. “Abbiamo sviscerato tutti gli aspetti dell’intesa con i ministri competenti” dicono fonti di Governo all’Adnkronos. La deadline fissata dal Governo e dal colosso franco-indiano è il 31 gennaio. I contatti con Mittal vanno avanti costantemente.A Davos, riporta l’Ansa, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri avrebbe incontrato Mittal a latere dei lavori del World Economic Forum. L’incontro non viene confermato da fonti ufficiali. In un primo momento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto incontrare Mittal a Davos, ma ha deciso in extremis di annullare la visita per dedicarsi ai dossier interni, dal decreto sul taglio del cuneo fiscale al ... huffingtonpost

