GF Vip: Pasquale Laricchia torna nella Casa? Il messaggio sospetto (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’eliminazione di Pasquale Laricchia, nel corso del quinto appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip, ha avuto un retrogusto clamoroso per gli appassionati del format. Il concorrente pugliese ha incassato un buon bagaglio di interesse da parte del pubblico, ma l’esito finale del televoto è stato impietoso. A solleticare gli animi c’è però un curioso post, in cui compare un inciso sibillino a stuzzicare la curiosità dei fan. Pasquale Laricchia torna in gioco nella Casa di Cinecittà? Il post sibillino di Pasquale Laricchia Pasquale Laricchia, fresco di eliminazione al GF Vip targato Signorini, potrebbe fare ritorno nella Casa. È l’ipotesi che si fa sempre più robusta tra i commenti dei follower, in risposta all’ultimo post pubblicato dall’ex gieffino sul suo profilo Instagram. Il rientro sui social coincide con un messaggio di ringraziamento del pugliese, ma anche con ... thesocialpost

FrancescoDiGe17 : @GF_diretta Concordo.... Si sta dimostrando solo pro ai vip trascurando sempre gli ormai ex highlander's... Ricordi… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Fedro dalla parte di Pasquale Laricchia, suo ex coinquilino, eliminato ieri dal @GrandeFratello VIP #cabinarossa #Pomerig… - zazoomnews : “Barbara Alberti esaltata”. GF Vip: il retroscena sull’eliminazione di Pasquale Laricchia - #“Barbara #Alberti… -